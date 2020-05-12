Uçak'tan Engeliler Haftası mesajı Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Engelliler Haftası' nedeniyle yaptığı açıklamada, engelin bilinçli hak savunuculuğu ile aşılabileceğini açıkladı.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Engelliler Haftası' nedeniyle yaptığı açıklamada, engelin bilinçli hak savunuculuğu ile aşılabileceğini açıkladı.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, "Ülkemizle birlikte dünyanın hemen hemen tamamını etkisi altına alan Korona virüs salgını maalesef yaşamımızı köklü bir biçimde etkiliyor ve değiştiriyor. Bu sürecin başında engeli bulunan çalışanların mesaiden muaf tutulması ve korunmasından dolayı bir vatandaş ve kamu görevlisi olarak hassas yaklaşımlarından dolayı başta Cumhurbaşkanımıza ve hükümete teşekkür ediyoruz. Engelli bireyin sevgiye ihtiyacı var ancak engel sadece sevgiyle aşılmaz. Engel, bilinçli hak savunuculuğuyla aşılır tam bu noktada, engeli bulunan bireylerin çözüm bekleyen birçok sorunu bulunmakta olup bu çözümlere dair komisyonumuzun teklif ve tespitleri bulunmaktadır. Bir yandan engellilerin sorunları çözülürken, diğer taraftan bireylerin engelli olmasını engellemek üzere gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca engeli bulunan bireylerin yakınlarının desteklenmesi, teşvik edilmesi hususlarında ve pozitif ayrımcılık kapsamında özel bazı düzenlemelere gerek olan konular alanlar ve mecraların bulunduğunu da belirtmek isteriz. Eğitim Bir-Sen engelli komisyonu olarak kamu personel sisteminde ve mevzuatında engellilere yönelik istihdamın artmasını (en az yüzde 6'ya çıkarılmasını), görevde yükselme imkanlarının çoğalmasını, kariyer görevlerde engellilerin yer almasını ve yönetim görevlerinde engelli kamu görevlilerinin bulunmasını sağlayacak, kolaylaştıracak ve artıracak düzenlemelerin hem hakkın teslimi, hem de engelliler konusunda medeniyet persfektimizin somuta yansıması olarak görüyoruz. Engelli olmak hiç kimsenin tercihi değildir ve engellileri engellenen olmaktan kurtarmak herkesin görevidir. Unutmayalım ki engelli olan birey yada insan değil herhangi bir uzvu ya da yetisidir. Yürüme, görme, işitme ve zihinsel ve diğer yetileri engelli olanın uzuvlar yönüyle etkili ve kaliteli kamu hizmeti sunmasına, hizmet ve iş üretmesine engel yoktur ve olunmamalıdır. Salgının etkilerinin yok edileceği ve engelli farkındalığının hissedileceği bir gelecek umuduyla Engelli Haftasını engellerin aşıldığı, toplumsal dayanışma ve farkındalığımızın arttığı, farklılıklarımızla birlikte gelişip güçlendiğimiz günlerin başlangıcı olmasını diliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA