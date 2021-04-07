Uçak neden düştü? Konya'da askeri uçak neden düştü?
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Uçak neden düştü? Konya'da askeri uçak neden düştü?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Uçak neden düştü? Konya'da askeri uçak neden düştü?

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı düştü. Arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı pilot yüzbaşı şehit oldu. Kahreden haber sonrası Uçak neden düştü? Konya'da askeri uçak neden düştü, merak edildi.

Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Üzücü olay sonrası Uçak neden düştü? Konya'da askeri uçak neden düştü, araştırıldı.

KONYA'DA ASKERİ UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.

Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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