Uçak: "Mehmet Akif'i rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz"

1921 yılında kabul edilen İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84'üncü yılında anılıyor. Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, milli şairin vefatının 83'üncü yılı nedeniyle mesaj yayınladı.

Mehmet Akif Ersoy'un Türk edebiyatında ve milli mücadelede önemli bir yeri olduğunu belirten Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, "Cephede milli mücadeleyi sürdüren milletimize, İstiklal Marşı ile imani bir güç aşılayan, sarsılmaz bir maneviyatı tarif eden, milli bilinci uyandırıp harekete geçiren Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 84. yılında rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Mehmet Akif, imanıyla, yaşadığı hayatla, Anadolu'nun asırlık ızdırabını nefsinde hisseden ruhuyla; zulme, küfre karşı zaman zaman zapt edemediği isyanıyla, Milli Mücadele'nin örnek kahramanlarındandır. Bu yüzdendir ki O, Milli Mücadele'nin marşını destansı bir şekilde yazmakta güçlük çekmemiştir. Hatta denebilir ki, İstiklal Marşı'nı ancak kederi ve kaderi benliğinde buluşturan bir şahsiyet yazabilir, yani ancak Mehmet Akifler yazabilir. Tıpkı Mehmet Akif'in yaşadığı dönemdeki gibi, emperyalist kışkırtmalarla etnik, coğrafi ve mezhebi farklılıkların düşmanlığa dönüştürülüp Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Doğu Türkistan'a, Afrika'ya kadar ümmet coğrafyasının işgal edildiği ve edilmek istendiği günümüzde de tarihi müktesebatımız, bağımsızlığımız, topyekün bir yeniden kurtuluş savaşımız için Akifleri, özellikle de milli mutabakat metni olan İstiklal Marşımızın mezcettiği değerleri yaşanılır kılmak hepimizin en önemli vazifesidir. Bu bağlamda, 2021'in TBMM tarafından 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kararlaştırılması çok isabetli olmuştur. Eğitim Bir-Sen olarak, milli kimliğimize, ümmet bilincine büyük katkıları olmuş Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, sadece anmakla yetinmeyecek, onu anlamaya ve anlatmaya devam edecek, Asım'ın Nesli'ne layık gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Mehmet Akif Ersoy'u, Allah'tan rahmet diliyor ve bir defa daha minnetle yad ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı