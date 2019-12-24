Uçak köprü altında sıkıştı
Uçak köprü altında sıkıştıHindistan, (DHA) ? Hindistan'da yıllardır atıl durumdaki bir yolcu uçağı taşınması sırasında bir köprünün altında sıkıştı.
24.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:45
Uçak köprü altında sıkıştı
Hindistan, (DHA) ? Hindistan'da yıllardır atıl durumdaki bir yolcu uçağı taşınması sırasında bir köprünün altında sıkıştı.
Hindistan'ın Batı Bengal bölgesindeki Durgapur kentinde bulunan ve yıllar önce atıl duruma geçirilen bir yolcu uçağının gövdesi, başka bir yere nakil için TIR'a yüklendi. TIR'ın, güzergah üzerinde bir köprünün altından geçişi sırasında uçak köprüye sıkıştı.
Kaynak: DHA