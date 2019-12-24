Uçak köprü altında sıkıştı
Haberler » Güncel » Uçak köprü altında sıkıştı - Haber

Uçak köprü altında sıkıştı

Hindistan'da yıllardır atıl durumdaki bir yolcu uçağı taşınması sırasında bir köprünün altında sıkıştı.

24.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:34
Uçak köprü altında sıkıştı

'da yıllardır atıl durumdaki bir yolcu uçağı taşınması sırasında bir köprünün altında sıkıştı.

Hindistan'ın Batı Bengal bölgesindeki Durgapur kentinde bulunan ve yıllar önce atıl duruma geçirilen bir yolcu uçağının gövdesi, başka bir yere nakil için TIR'a yüklendi. TIR'ın, güzergah üzerinde bir köprünün altından geçişi sırasında uçak köprüye sıkıştı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-köprü altına sıkışan uçaktan ayrıntılar


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler