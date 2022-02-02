UÇAK KİRALAYIP AFGANİSTAN'DAKİ HAYVANLARI KURTARDILAR - Haberler
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UÇAK KİRALAYIP AFGANİSTAN'DAKİ HAYVANLARI KURTARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ULUSLARARASI yardım kuruluşunun gönüllüleri, iç savaş ve karışıklıkların sürdüğü Afganistan'da özel ırkların da bulunduğu 304 hayvanı, kiraladıkları uçakla kurtardı.

ULUSLARARASI yardım kuruluşunun gönüllüleri, iç savaş ve karışıklıkların sürdüğü Afganistan'da özel ırkların da bulunduğu 304 hayvanı, kiraladıkları uçakla kurtardı.

Global Animal Rescue (SPCA) isimli yardım kuruluşunun gönüllüleri, savaş ve iç karışıklıkların yaşandığı Afganistan'da kaderine terk edilen sokak hayvanlarını kurtarmak için çalışma başlattı. Gönüllüler, Rus İL-76 tipi nakliye uçağı kiraladı. Kabil'de, aralarında özel ırkların da bulunduğu 304 kedi ve köpeği toplayıp, sağlık kontrolünün ardından uçağa alan hayvanseverler, daha sonra Kanada'ya gitmek üzere havalandı. Rusya'nın hava sahasını kullanmalarına izin vermediği gerekçesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki grup, hayvanların bakımı için Adanalı hayvansever Devran Naz'a haber verdi. Naz da 4 veteriner hekim ve 3 gönüllüyle birlikte Ankara'ya gitti. Ankara Valiliği'nden özel izin alan grup, uçağa gidip hayvanların bakımını yaptı. 15 saatlik bakımın ardından uçak tekrar havalanıp İzlanda üzerinden Kanada'ya gitti. Hayvanların, Kanada'nın Vancouver kentinde sahiplendirileceği bildirildi.

UÇAK KİRALAYIP AFGANİSTAN'DAKİ HAYVANLARI KURTARDILAR

UÇAK KİRALAYIP AFGANİSTAN'DAKİ HAYVANLARI KURTARDILAR

UÇAK KİRALAYIP AFGANİSTAN'DAKİ HAYVANLARI KURTARDILAR

UÇAK KİRALAYIP AFGANİSTAN'DAKİ HAYVANLARI KURTARDILAR

UÇAK KİRALAYIP AFGANİSTAN'DAKİ HAYVANLARI KURTARDILAR

UÇAK KİRALAYIP AFGANİSTAN'DAKİ HAYVANLARI KURTARDILAR

UÇAK KİRALAYIP AFGANİSTAN'DAKİ HAYVANLARI KURTARDILAR

UÇAK KİRALAYIP AFGANİSTAN'DAKİ HAYVANLARI KURTARDILAR

UÇAK KİRALAYIP AFGANİSTAN'DAKİ HAYVANLARI KURTARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Afganistan, Kanada, Savaş, Uçak, Güncel, Haber

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