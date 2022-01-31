Uçak Kıraathanesi'nin aydınlatma montajı tamamlandı - Haberler
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Uçak Kıraathanesi'nin aydınlatma montajı tamamlandı

AA, Uğur Subaşı - Güncel
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Uçak Kıraathanesi'nin aydınlatma montajı tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Donatım Park'a konuşlandırılan Uçak Kıraathanesi'nin çevresinde aydınlatma montajı yapıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince Donatım Park'a konuşlandırılan Uçak Kıraathanesi'nin çevresinde aydınlatma montajı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamamaya göre, Uçak Kıraathanesi, yapılan son montajla birlikte ayrı güzelliğe kavuştu.

Farklı renklerde ışıkların yerleştirildiği uçak, özellikle gece saatlerinde güzel görüntüye bürünüyor.

Proje, son işlemlerden sonra bölgeden geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Sakarya, Uçak, Güncel, Haber

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