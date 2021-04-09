Uçak kazasının görgü tanığı o anları anlattı
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Uçak kazasının görgü tanığı o anları anlattı

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Uçak kazasının görgü tanığı o anları anlattı

İzmir Foça'da meydana gelen uçak kazasının görgü tanıklarından balıkçı Selahattin Coşkun, "O an ne yapacağımı bilemedim. Acaba rüya mı görüyorum diye düşündüm. Geçen de bir şehidimiz oldu.

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İzmir Foça'da meydana gelen uçak kazasının görgü tanıklarından balıkçı Selahattin Coşkun, "O an ne yapacağımı bilemedim. Acaba rüya mı görüyorum diye düşündüm. Geçen de bir şehidimiz oldu. Aklıma hemen o geldi. Çok şükür pilotlar kurtuldu. Çok sevindim" dedi.

İzmir 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında motor arızası sebebiyle saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Uçakta bulunan Yarbay Hakan Eryılmaz ve Albay Ahmet Kendir, paraşütle denize atlayarak sağ kurtuldu, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Olayın görgü tanıklarından balıkçı Selahattin Coşkun, o anları anlattı. Coşkun, hala olayın şokunda olduğunu söyledi.

Coşkun, "Kazayı çok net gördüm. Pilotların uçaktan koltukla fırladığını gördüm. Önce bir patlama duydum. O sırada balık avlıyordum. İki tane paraşütü gördüm. Uçak çok sessiz geliyordu. Uçağı pilotlardan sonra gördüm. Uçağın çarpacağını düşündüm ama suya düştü. O sırada suyun fışkırdığını gördüm. Bereket ki pilotlar kıyıya 10 metrelik mesafedeydi. Sahil Güvenlik Komutanlığının numarasını bilmediğim için hemen polisi aradım. Bölgenin yerini tarif ettim. O sırada bir tekne hemen alana yanaştı. Hava kıyıdan doğru esseydi pilotları içeriye doğru götürecekti ama neyse ki rüzgar pilotları kıyıya doğru attı. O arada tekne geldi, pilotları çıkardı. Ambulans geldi" diye konuştu.

Şoka uğradığını söyleyen Coşkun şöyle konuştu:

"O an ne yapacağımı bilemedim. Acaba rüya mı görüyorum diye düşündüm. Geçen de bir şehidimiz oldu. Aklıma hemen o geldi. Çok şükür pilotlar kurtuldu. Çok sevindim. Hala olayın şokundayım. O anı yaşadığımı kabullenemiyorum. 72 yaşındayım, hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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