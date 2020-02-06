Uçak kazasından yaralı kurtulan Aydınlı öğrenci o anları anlattı

06.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:07

İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktığı kazada yaralananlardan Aydınlı öğrenci Yağız Eray Esgin, taburcu olduktan sonra yaşadıklarını anlattı. Kuşadalı Mali Müşavir Kadriye Esgin ve öğretmen Kemalettin Esgin'in oğlu Yağız Eray Esgin, uçaktan çıkıp ambulansa kadar yürüdüğünü hatırladığını ondan sonrasını hatırlamadığını söyledi.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen kazada özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin de yaralandığı kazada yaralananlardan üniversite öğrencisi Yağız Eray Esgin, "Uçak inişe geçtiğinde hava çok kötüydü. Şimşek çaktı, iniş yaptığımız sırada çok kötü sarsıldık. Tekerler piste değdi, telefonlarınızı kullanabilirsiniz, kemerlerinizi çözmeyiniz anonsu sonrası uçak sarsılarak hızla ilerledi. Ben en arkadan 2. Sıradaki koltukta idim. Uçuk pistten çıkınca kendimden geçtim, kısa süre sonra kendime geldiğimde acil çıkış kapılarının biri kapalı idi. Açık olan acil çıkış kapısından şişme balon da açılmamıştı. Buradan atlayarak indim, Bir müddet yürüyüp ambulansa ulaştığımda baygınlık geçirdiğim ana kadarını hatırlıyorum. Daha sonra hastanede kendime geldim" diye konuştu.



Kazadan sonra uçaktan dumanların çıktığını belirten Esgin, yangın çıkmamasının büyük bir şans olduğunu da belirterek, büyük bir felaket atlattıklarını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA