Uçak kazasında yaşamını yitirenlerin cenazesi ailelerine teslim edildi
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Uçak kazasında yaşamını yitirenlerin cenazesi ailelerine teslim edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, aileleri tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

06.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:28
Uçak kazasında yaşamını yitirenlerin cenazesi ailelerine teslim edildi

Havalimanı'ndaki kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, aileleri tarafından Kurumundan teslim alındı.

Songül Bozkurt'un cenazesi İzmir'e gönderilirken, Alev Gençoğlu'nun cenazesi ise 'e götürüldü.


Alev Gençoğlu'nun cenazesinin, yarın öğlen namazından sonra Erenköy'deki Galip Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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