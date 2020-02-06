Uçak kazasında yaşamını yitirenlerin cenazesi ailelerine teslim edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, aileleri tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, aileleri tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.
Songül Bozkurt'un cenazesi İzmir'e gönderilirken, Alev Gençoğlu'nun cenazesi ise Kadıköy'e götürüldü.
Alev Gençoğlu'nun cenazesinin, yarın öğlen namazından sonra Erenköy'deki Galip Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.