Uçak kazasında yaralananlardan 113'ü taburcu edildi
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Uçak kazasında yaralananlardan 113'ü taburcu edildi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralanan 180 kişiden 113'ünün taburcu edildiğini bildirdi.

07.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:34
Uçak kazasında yaralananlardan 113'ü taburcu edildi

, İstanbul Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralanan 180 kişiden 113'ünün taburcu edildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, saat 14.00 itibarıyla kazada yaralananlardan 113'ünün taburcu edildiği, 67 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hastalarımızın 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 67'sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da durumu orta-ağır seviyededir." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
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