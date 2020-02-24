Uçak kazasında pilota tutuklama talebi
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Uçak kazasında pilota tutuklama talebi

3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

24.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:40
Uçak kazasında pilota tutuklama talebi

3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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