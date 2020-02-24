Uçak kazasında pilota tutuklama talebi
3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
24.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:40
3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA