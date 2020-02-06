UÇAK KAZASINDA ÖLEN ZEHRA BİLGİ KOÇAR'IN DÜĞÜNÜNDEN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

06.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:06

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın, Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüsü ortaya çıktı. Koçar'ın eşini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurulu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Gasilhanedeki işlemlerin ardından da cenaze yarın toprağa verilmek üzere Tekirdağ Malkara'ya götürüldü. Eşi Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Zehra Bilgi Koçar'ın düğününe ait bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Zehra Bilgi Koçar davetlilerin önünde eşi Gökhan Koçar ile dans ederken görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ-Zehra Bilgi Koçar ile Gökhan Koçar'ın dans etmesi-Cenazenin adli tıptan alınması

-Kadının fotoğrafları

Kaynak: DHA

- İstanbul