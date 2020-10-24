Son dakika haberleri | Uçak kazasında ölen pilotun cenazesi adli tıp kurumundan alındı

Edinilen son dakika haberine göre BÜYÜKÇEKMECE'deki uçak kazasında ölen pilotaj lisans 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nartın'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.