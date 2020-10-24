Son dakika haberleri | Uçak kazasında ölen pilotun cenazesi adli tıp kurumundan alındı
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Son dakika haberleri | Uçak kazasında ölen pilotun cenazesi adli tıp kurumundan alındı

24.10.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:24
Son dakika haberleri | Uçak kazasında ölen pilotun cenazesi adli tıp kurumundan alındı

Edinilen son dakika haberine göre BÜYÜKÇEKMECE'deki uçak kazasında ölen pilotaj lisans 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nartın'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

BÜYÜKÇEKMECE'deki uçak kazasında ölen pilotaj lisans 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nartın'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Büyükçekmece'de eğitim uçuşu sırasında uçak düşmüş, uçağın pilotu 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nartın tedavi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybetmişti. Nartın'ın cenazesi otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumuna getirildi. İşlemleri tamamlanan cenaze yakınlarına teslim edildi. Beytullah Nartın'ın bugün Bağcılar'da cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.


- İstanbul
Son dakika haberleri | Uçak kazasında ölen pilotun cenazesi adli tıp kurumundan alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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