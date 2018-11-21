Uçak kazasında ölen pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak (EK)

SON KEZ HAVALANDIKLARI YERDE TÖREN YAPILDI

Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden Hamdi Yılmaz ve Merve Altun'un cenazeleri, otopsinin ardından Aydın'a götürüldü. İki pilot için, geçen pazartesi günü son kez havalandıkları Çıldır Havalimanı'na tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleşen törene pilotların ailelerinin yanı sıra, meslektaşları ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. Hüzünlü anların yaşandığı tören sonrasında Hamdi Yılmaz'ın cenazesi memleketi Kayseri'ye, Merve Altun'unki ise Afyon'un Sultandağı ilçesi Yakafenik Köyü'ne götürüldü. Cenazelerin yarın toprağa verileceği açıklandı.