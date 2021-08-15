Uçak kazasında ölen mürettebat için duygusal paylaşım
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Uçak kazasında ölen mürettebat için duygusal paylaşım

Uçak kazasında ölen mürettebat için duygusal paylaşım
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

ORMAN Genel Müdürlüğü'nce (OGM), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının başka bir yangına müdahale ederken çekilen görüntüsü Twitter'da 'sizi çok özleyeceğiz' mesajı ile paylaşıldı.

ORMAN Genel Müdürlüğü'nce (OGM), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının başka bir yangına müdahale ederken çekilen görüntüsü Twitter'da 'sizi çok özleyeceğiz' mesajı ile paylaşıldı.

OGM'nin Twitter hesabından, dün Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 8 mürettebat için hazırlanan video paylaşıldı. Düşen uçağın başka bir orman yangınına müdahale ederken çekilen görüntüsü, "Yeşil vatanı alevlerden savunurken Kahramanmaraş'ta elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden kahramanlarımıza, arkadaşlarından duygusal bir veda. Gönlümüzdesiniz; mücadelenizi hiç unutmayacağız" mesajı ile paylaşıldı. Videonun sonunda "Sizi çok özleyeceğiz" mesajı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

Uçak kazasında ölen mürettebat için duygusal paylaşım
Uçak kazasında ölen mürettebat için duygusal paylaşım
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