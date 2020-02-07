Uçak kazasında ölen alev gençoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
SABİHA Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu Kadıköy'deki Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
07.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:05
Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- SABİHA Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu Kadıköy'deki Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Gençoğlu öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: DHA