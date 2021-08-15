Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)
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Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

TÖREN DÜZENLENDİKahramanmaraş'ta dün düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Elazığlı Pilot Serkan Mirzaoğlu, Mersinli Orman Mühendisi ve Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Oğuz Avşar Aydın ile Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu'nun cansız bedenleri, otopsi işleminin ardından Türk...

TÖREN DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş'ta dün düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Elazığlı Pilot Serkan Mirzaoğlu, Mersinli Orman Mühendisi ve Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Oğuz Avşar Aydın ile Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu'nun cansız bedenleri, otopsi işleminin ardından Türk bayraklı tabutlarla tören için Orman Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Adana Valisi Süleyman Elban, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, kent protokolü, mesai arkadaşları ve aileleri katıldı.

TABUTLARINA SARILIP AĞLADILAROğuz Avşar Aydın'ın eşi Hacer Aydın, Serkan Mirzaoğlu'nun eşi Betül Mirzaoğlu, Edip Uzunoğlu'nun eşi Ayşe Uzunoğlu, uzun süre tabutlara sarılıp ağlayarak ağıtlar yaktı.  Eşinin tabutunu öpen Hacer Aydın, "Ben seni böyle yollamadım aslanım. Yiğidim benim. Çocuklarımın babasıydın, babası. Helal olsun sana her şeyim. Sana bu yakışırdı helal olsun. 2 tane aslan parçam var helal olsun sana" dedi. Aydın'ı, oğulları teselli etti.Törenin ardından Kur'an-ı Kerim okundu, cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasından sonra, Serkan Mirzaoğlu ve Oğuz Avşar Aydın'ın cenazeleri memleketlerine gönderildi. Edip Uzunoğlu'nun cenazesinin ise yarın Buruk Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, aynı uçakta hayatını kaybeden Rusya uyruklu 2'nci Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Kaptan Evgeni Kuznetsov, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov'un cenazeleri de Rus yetkililer tarafından morgdan alındıktan sonra son yolculuklarına uğurlanmak üzere hava yoluyla Rusya'ya gönderildi.

Eser PAZARBAŞI/ADANA,-


Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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