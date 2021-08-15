Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta dün düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu'nun, emekli okul müdürü olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta dün düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu'nun, emekli okul müdürü olduğu öğrenildi. Bu arada, kazada ölen 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebatın Adana'daki otopsi işlemleri sürüyor .

Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Müdahale sırasında Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya'dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmada, Elazığlı Pilot Serkan Mirzaoğlu, Mersinli Orman Mühendisi ve Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Oğuz Avşar Aydın ve Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu ile Rusya uyruklu 2'nci Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Kaptan Evgeni Kuznetsov, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov'un hayatını kaybettiği belirlendi. 8 mürettebatın cansız bedeni otopsi için askeri helikopterle Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Hayatını kaybeden Türk mürettebatın acı haberleri, memleketlerindeki ailelerine verildi. Koordinatör Edip Uzunoğlu'nun, emekli okul müdürü olduğu öğrenildi.

DNA ÖRNEKLERİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Morgda otopsisi devam eden mürettebatın kimliklerinin eşleşmesi için DNA örnekleri İstanbul'a gönderildi. İlerleyen saatlerde çalışmaların tamamlanmasının ardından cenazelerinin memleketlerine gönderileceği bildirildi.


Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili, '3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabıallah'tan...
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili, "3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabıallah'tan...
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Hulusi Akar Mahmut Özer Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Mustafa Sandal Seren Serengil
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 10:29:54. #1.14#

title