Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR
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Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR

Cami avlusu Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un tabutu önünde bekleyen yakınları Cenaze namazı kılınması Helallik alınıp dua edilmesi İZMİR - Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenaze namazı kılındı.

08.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:25
Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR

Cami avlusu

Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un tabutu önünde bekleyen yakınları

Cenaze namazı kılınması

Helallik alınıp dua edilmesi İZMİR - Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenaze namazı kılındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR
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