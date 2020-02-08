Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR
Cami avlusu Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un tabutu önünde bekleyen yakınları Cenaze namazı kılınması Helallik alınıp dua edilmesi İZMİR - Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenaze namazı kılındı.
08.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:25
Cami avlusu
Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un tabutu önünde bekleyen yakınları
Cenaze namazı kılınması
Helallik alınıp dua edilmesi İZMİR - Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenaze namazı kılındı.
Kaynak: AA