Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Rus Mürettabatlar Ülkelerine Uğurlandı

UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTABATLAR ÜLKELERİNE UĞURLANDIKahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatlarını kaybeden Rus mürettabatlar, Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla düzenlenen törenle ülkelerine uğurlandı.

UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTABATLAR ÜLKELERİNE UĞURLANDI

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatlarını kaybeden Rus mürettabatlar, Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla düzenlenen törenle ülkelerine uğurlandı.

Törene Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov ve Rus askeri heyet katıldı.

Törende konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya "Ülkemiz orman yangınlarına havadan müdahale etmek amacıyla Rusya Federasyonu'ndan kiralanmış Beriev-200 tipi 2020 model yangın söndürme uçağı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünün hizmet envanterine dahil olan ve Şakirpaşa Havalimanında konuşlanan yangın söndürme ekibi ile 14 Ağustos 2021 günü Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere kalkış yapmıştır. Orman yangınına havadan müdahale çalışması için uçağımız, ikinci kez suyunu bıraktıktan sonra su ikmali için dönüşe geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğrayarak düşmüştür. Uçakta bulunan 3'ü Türk, 5'i Rus mürettebat toplam 8 personelimiz hayatını kaybetmiştir. Olaydan hemen sonra kaza ve kırım mahalline çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilmiştir. Olayla ilgili teknik incelemeler ile adli ve idari soruşturma devam etmektedir. " dedi.

Konuşmanın ardından cenazeler, ülkelerine uğurlandı.

Kaynak: Habermetre