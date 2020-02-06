Uçak kazasında hayatını kaybeden Koçar'ın çalıştığı üniversitede hüzün

06.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:58

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Zehra Bilgi Koçar'ın çalışma arkadaşları üzüntü yaşıyor.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dr. Zehra Bilgi Koçar'ın, çalışkan kişiliği ile dikkati çeken, hocaları, çalışma arkadaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir akademisyen olduğunu belirtti.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Prof. Dr. Köse, "Diş Hekimliği Fakültemizin çalışkan hekimlerinden Dr. Zehra Bilgi Koşar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi İKÇÜ ailesine yaklaşık bir yıl önce katılmıştı ve hastaları, çalışma arkadaşları tarafından çok sevilen biriydi. Hayatının baharında aramızdan ayrılan arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve üniversitemize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan üniversitenin internet sitesinde de Koçar için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Kaynak: AA