Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandı
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Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandı

İzmir İstanbul seferini yapan bir uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandığı öğrenildi.

05.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:00
Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandı

seferini yapan bir uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandığı öğrenildi.

Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. Olayın ardından kaza mahalline gitmeyen çalışan Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yaptı. Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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