UÇAK KAZASINA GİDEN POLİS ARACI HAVALİMANI İÇERİSİNDE KAZA YAPTI: 5 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI
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UÇAK KAZASINA GİDEN POLİS ARACI HAVALİMANI İÇERİSİNDE KAZA YAPTI: 5 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI

İzmir-İstanbul seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı.

05.02.2020 20:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:39
UÇAK KAZASINA GİDEN POLİS ARACI HAVALİMANI İÇERİSİNDE KAZA YAPTI: 5 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI

İzmir-İstanbul seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan aracı kaza yaptı. Kazada 5 özel harekat  polisinin yaralandığı öğrenildi.

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. 3'e bölünen uçağın bulunduğu bölgeye gitmeye çalışan özel harekat polislerini taşıyan araç kaza yaptı. Havalimanı içinde gerçekleşen kazada 5 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.  


Kaynak: DHA
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