Uçak kazası yaralılarının durumu hakkında açıklama

07.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:46

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, uçak kazasında yaralananların tedavi süreçleri hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 113 hastanın taburcu edildiği belirtildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "05.02.2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından etkilenen 180 hastamızdan 113'ü, 07.02.2020 tarihi saat 14.00 itibari ile taburcu edilmiştir. Mevcut hastalarımızın; 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 67'sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da durumu ağır-orta seviyededir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA