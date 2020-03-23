Uçak kazası soruşturmasında tutuklanan kaptan pilotun tahliyesine itiraz İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın "ev hapsi" koşuluyla tahliye edilmesine itiraz edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın "ev hapsi" koşuluyla tahliye edilmesine itiraz edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan M.A'nın Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesinin ardından "ev hapsi" şartıyla tahliyesine karar verilmesine itirazda bulundu.

Başsavcılığın itirazı Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirecek.

Bu arada, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) de kaptan pilotun "ev hapsi" şartıyla tahliye edilmesi kararını destekler yönde açıklamada bulundu.

Kaynak: AA