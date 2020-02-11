Uçak kazası soruşturmasında pisti pas geçen pilotların ifadesi ortaya çıktı

11.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:52

İSTANBUL (İHA) – Geçen hafta 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında uçakta bulunan 165 kişinin 'mağdur' sıfatıyla, pisti pas geçen uçak pilotlarının da 'tanık' sıfatıyla ifadeleri alındı. Pilotlar, meteorolojik verilerin kendilerine iletilmesinin ardından hava şartları dolayısıyla kendi inisiyatiflerini kullanarak pisti pas geçtiklerini söyledi.



5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.



"Hava şartları dolayısıyla kendi inisiyatifimizle pas geçtik"



Soruşturma kapsamında, kaza öncesinde pisti pas geçerek piste inmeyen 2 uçağın 3 pilotunun 'tanık' sıfatıyla ifadesi alındı. Savcının talimatıyla Pendik Yenişehir Polis Merkez Amirliği'nde ifadeleri alınan pilotlar, meteorolojik verilerin kendilerine iletilmesinin ardından hava şartları dolayısıyla kendi inisiyatiflerini kullanarak pisti pas geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.



"Mevcut hava koşullarını anlattık, indiler"



Soruşturma kapsamında kaza sırasında uçakta bulunan 165 yolcunun 'mağdur' sıfatıyla, 2 kule görevlisinin ise 'tanık' sıfatıyla ifadeleri alındı.



Kule görevlileri ifadelerinde, mevcut hava koşullarını pilotlara anlattıklarını ve pilotların iniş yaptıklarını söyledi.



Kaza Kırım Ekibi kara kutu incelemesi için Almanya'ya gidecek



Kaza Kırım Ekibi'nin kara kutu incelemesi için Almanya'ya gideceği ve incelemenin tamamlanmasının ardından 1 ay içerisinde ön raporun hazırlanacağı bilgisine ulaşıldı.



Öte yandan, ameliyat olan pilotların tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadelerine başvurulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA