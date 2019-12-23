Uçak kazalarının ardından Boeing'in tepe yöneticisi Dennis Muilenburg istifa etti
ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi ve uçak üreticisi Boeing'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Dennis Muilenburg, görevinden istifa etti
23.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:05
ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi ve uçak üreticisi Boeing'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Dennis Muilenburg, görevinden istifa etti.
Muilenburg'un istifasının ardından boşalan koltuğa David Calhoun vekalet edecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com