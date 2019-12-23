Uçak kazalarının ardından Boeing'in tepe yöneticisi Dennis Muilenburg istifa etti

23.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:05

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi ve uçak üreticisi Boeing'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Dennis Muilenburg, görevinden istifa etti.



Muilenburg'un istifasının ardından boşalan koltuğa David Calhoun vekalet edecek. Euronews.com'da Görüntüle