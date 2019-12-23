Uçak kazalarının ardından Boeing'in tepe yöneticisi Dennis Muilenburg istifa etti
Haberler » Dünya » Uçak kazalarının ardından Boeing'in tepe yöneticisi Dennis Muilenburg istifa etti - Haberler

Uçak kazalarının ardından Boeing'in tepe yöneticisi Dennis Muilenburg istifa etti

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi ve uçak üreticisi Boeing'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Dennis Muilenburg, görevinden istifa etti

23.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:05
Uçak kazalarının ardından Boeing'in tepe yöneticisi Dennis Muilenburg istifa etti

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi ve uçak üreticisi 'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Dennis Muilenburg, görevinden istifa etti.


Muilenburg'un istifasının ardından boşalan koltuğa David Calhoun vekalet edecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler