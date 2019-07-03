Uçak kazalarından etkilenenlere Boeing'den 100 milyon dolar yardım sözü

Uçak kazalarından etkilenenlere Boeing'den 100 milyon dolar yardım sözü

Amerikan uçak üreticisi Boeing tarafından, son dönemde Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapılacağı duyuruldu.

Uçak kazalarından etkilenenlere Boeing'den 100 milyon dolar yardım sözü

Amerikan uçak üreticisi Boeing tarafından, son dönemde Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapılacağı duyuruldu.

Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından eleştirilerin hedefinde olan Boeing, kaza kurbanları için yeni bir adım attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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