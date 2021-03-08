Uçak, "Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar"
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Uçak, "Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar"

08.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:50
Uçak,

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, kadınların sivil hayata büyük değerler kattığını, siyasette, iş hayatında ve hatta savaş durumlarında Türk kadınının kahramanlaştığını açıkladı.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, kadınların sivil hayata büyük değerler kattığını, siyasette, iş hayatında ve hatta savaş durumlarında Türk kadınının kahramanlaştığını açıkladı.

Uçak yaptığı açıklamada, "Dünyayı imar, toplumu ihya, kültürü ıslah eden, şefkat ve fedakarlıkları ile nesilleri eğiten, alın teri döküp üreten ilk öğretmenimiz annemiz, dayanıştığımız kardeşimiz, toplumun temeli olan kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyoruz. Kültürümüzün nesillere aktarılması, geleneklerimizin öğretilmesi, hayatın hikmetli yanlarının 'ana öğüdü'yle yaşatılması, kadınların etkin gücünün en büyük göstergesidir. Bizim tarihimizde kadınlar savaş dönemlerinde kahramanlaşarak nam salmış, kurdukları örgütlerle sivil hayata büyük değerler katmış, siyasette aldıkları görevlerle öncü olmuş, ticaretteki başarılarıyla model ortaya koymuş, sanatta çığır açmış, hayatın her alanında büyük icraata imza atmış, atmaya da devam ediyorlar. Modern hayatın hakka ve ahlaka sığmayan dayatmalarının, sanayileşmeyle başlayan kapitalizmin sömürü çarklarının, sapkın bazı yönelişlerin her geçen gün değerlerimizi dejenere etmesinin en büyük bedelini kadınlar ödemektedir. Sözde 'kadın hakları' söylemi, dünyanın her yerinde kadim ahlaki düzenleri sarsmak, köklü toplum yapılarını yozlaştırmak için bir istismar malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Bu kişilerin kültürden, ahlaktan, aileden, inançtan, millet ve milliyetten, medeniyet ve kültürden yana hiçbir kaygıları yoktur. Kadını mağdur etmeye dönük tüm ideolojik kurgulara rağmen içine doğduğumuz kültür ve anlam dünyasında 'kadının saygınlığı, kadına saygıyla başlar' anlayışı esastır. Eğitim-Bir-Sen olarak, insan ve medeniyet değerlerini muhafaza edip yüceltecek toplumun, ancak sağlam aile yapısı ve güçlü kadınla mümkün olacağına inanıyor; Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların sorunlarının çözümü için yeni bir başlangıç ve imkan olmasını temenni ediyoruz. - MUĞLA

Uçak, 'Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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