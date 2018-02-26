Uçak İçi İnternet Kullanımı İçin 5 Şirket İttifak Kurdu

Airbus, Delta Airlines, ABD'li kablosuz internet operatörü Sprint Corp, Japonyalı uydu şirketi OneWeb, Hindistanlı 5G hizmet vericisi Bharti Airtel ile ittifak kurdu.

MALİ ŞARTLAR AÇIKLANMADI

5 firma kendilerini "Sorunsuz hava ittifakı" olarak adlandırırken, uçak yolcularına uçakta uydu teknolojisi ile internet kullandırtacak. Açıklamada mali şartlardan bahsedilmedi.

Delta Airlines'ın CEO'su Dow Draper, 5G ağının başlayacak olduğunu söylerken, Delta Airlines'ın Gogo ile de ittifak kuracağını açıkladı.