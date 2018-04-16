Uçak İçi Eğlence Ekranlarında, Invest Istanbul Projesi Yayınında!

Yenilikçi teknoloji ve yurtdışında ölçeklenebilecek inovasyon içeren girişimleri global düzeyde tanıtmak amacıyla İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen INVEST ISTANBUL projesi, Türk Hava Yolları aracılığıyla dünyaya tanıtılacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2016 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında desteklediği ve ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hayata geçirilen INVEST ISTANBUL Projesi'ndeki girişimcilerin videoları, Türk Hava Yolları'nın uçak içi eğlence ekranlarında yayınlanacak.

Türk Hava Yolları'nın girişimcilerin iş fikirlerini geniş kitlelere anlatabilmelerine, potansiyel müşteri veya yatırımcılara erişmelerine olanak sağlayan bir platformu olan Invest on Board, her ay www.investonboard.com platformuna yüklenen sunumlar arasından seçilen 10 girişimci adayını uçak içi eğlence ekranlarında Türk Hava Yolları'nın milyonlarca yolcusu ile buluşturuyor.

Nisan ve Mayıs aylarında ise bu ekranlarda, yenilikçi teknoloji ve yurtdışında ölçeklenebilecek inovasyon içeren girişimleri global düzeyde tanıtarak, değer yaratmak amacıyla kurulan INVEST ISTANBUL projesi kapsamındaki girişimcilerin videoları yayınlanacak. INVEST ISTANBUL, geçtiğimiz yıl 1000'in üzerinde girişimci adayı arasından seçilen 20 girişimciyi Londra'da risk sermayesi grupları ve melek yatırımcılarla buluşturmuş ve büyük ilgi görmüştü. Söz konusu girişimcilere ait videolar Invest on Board platformu üzerinden Türk Hava Yolları'nın tüm yolcularına ulaşacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin proje ortağı olduğu INVEST ISTANBUL projesinin İTÜ Çekirdek, Incuba.city, Girişim Fabrikası, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi ve StartesHub tarafından da desteklendiğini anlatan ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Önder Yılmaz, "Türkiye'nin bilinirliği en yüksek marka değeri olan Türk Hava Yolları'nın Invest on Board platformunda yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. INVEST ISTANBUL ile global ağlara ve yatırımcılara ulaşarak, kendimizi çok iyi tanıtmayı hedefliyoruz. Bu sayede Türk Hava Yolları'nın dünyanın her yerindeki yolcularına projemiz hakkında bilgi vermiş olacağız. Böylece projemizin bilinirliğini artıracak, geçtiğimiz yıl Londra'da yaptığımız Demo Day etkinliğinden sonra uluslararası bir açılım daha yapmış olacağız" dedi.