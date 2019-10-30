30.10.2019 22:58

- Uçak evin üzerine düştü: 1 ölü

NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

New Jersey'de Cessna 414 tipi çift motorlu küçük uçak bir evin üzerine düştü. Pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından çıkan yangında uçağın üzerine düştüğü ev ile yakınlarda bulunan 2 ev hasar gördü. Yetkililer, uçağın düştüğü bölgede sivillerin zarar görmediğini ifade ederek, evde kaza sırasında kimsenin olmadığını dile getirdi.

Kaynak: İHA