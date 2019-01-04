Uçak: "Ek Göstergede Maliyet Değil, Adalet Gözetilsin"

Kamu görevlileri hakkında 3600 ek gösterge ile ilgili verilen sözün gereği daha fazla zaman geçirilmeden yerine getirilmesi gerektiğini belirten Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Önder Uçak, 3600 ek göstergeden yararlananların kapsamı daha fazla kamu görevlisini içerisine alacak şekilde genişletilmesini ve memnuniyet katsayısını artıracak çalışmanın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

"3600 ek gösterge düzenlemesinde, maliyet hesabı değil, adalet esası gözetilsin" diyen Uçak, "Vaat cümlesindeki eksikliğin, icraat düzleminde giderilmesini teklif ve talep ediyoruz. Tüm kamu görevlileri için konuyla ilgili çalışma yapılarak bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ek gösterge tablosunun güncellenmesini ve düzeltilmesini istiyoruz. Kapsayıcı sosyal güvenlik, bütüncül bakış ve iştirakçileri arasında adaleti sağlama hedefleriyle uyumlu olacak bir içerikle ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe konulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"Bütün ek gösterge oranlarında en az 600 puan artış yapılmalıdır"

Memur-Sen İl Başkanı Uçak, kamu görevlileri arasında ayrım yapmayan, 3600 ek göstergeden daha fazla kamu görevlisinin yararlanmasını amaçlayan bir düzenlemenin hem ihtiyaç hem de zorunluluk olduğunu vurguladı. Uçak, "Daha fazla kamu görevlisinin 3600 ek gösterge kapsamına alınması, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfına ek göstergeden yararlanma imkanı sağlanması ve bütün ek gösterge oranlarında en az 600 puan artış yapılması hükümlerini içerecek bir düzenleme ivedilikle hayata geçirilmelidir" dedi.

"Kamu görevlilerinin ek gösterge taleplerine duyarsız kalınmamalıdır"

Verilen sözlerin de sorunların çözüme kavuşturulmasının da takipçisi olduklarını dile getiren Uçak, "Bir taraftan ek gösterge düzenlemesinin ne zaman gerçekleşeceği konusundaki merakın, diğer taraftan gerçekleşmeyeceği noktasında kaygıların artmaya başladığı bir süreç yaşanıyor. Eğitim çalışanlarını sevindirmek, kamu personel sisteminde ülkesine ve milletine hizmet eden diğer unvanlardaki kamu görevlilerinin de ek gösterge beklentilerini karşılamak, mağduriyetlerini gidermek, küskünlüklerin, kırgınlıkların yaşanmaması, iç huzurun ve iş huzurunun bozulmaması açısından gerekli ve önemlidir. Sendika olarak, bütün kamu görevlilerini kapsayacak bir ek gösterge çalışması yapılmasını istiyor ve bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA