Uçak Biletlerini Yapay Zeka Kesecek
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Uçak Biletlerini Yapay Zeka Kesecek

Uçak biletlerini artık yapay zeka kesecek. Türk Hava Yolları (THY), biletleri yapay zeka temelli chatbot ile satacak. Detaylar haberimizde.

Tanıtımı Temmuz'da Yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşım ve altyapı sektör temsilcisi ve yöneticilerini online olarak düzenlenen Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi'nde bir araya getirdi.

Uçak Biletlerini Yapay Zeka Kesecek
24.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:54

Uçak biletlerini artık yapay zeka kesecek. Türk Hava Yolları (THY), biletleri yapay zeka temelli chatbot ile satacak. Detaylar haberimizde.

Tanıtımı Temmuz'da Yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşım ve altyapı sektör temsilcisi ve yöneticilerini online olarak düzenlenen Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi'nde bir araya getirdi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, önümüzdeki ay yapay zeka temelli chatbot'u hayata geçireceklerinin haberini verdi. Bilet satın almak için arayanlar artık THY'nin rezervasyon sistemlerinde doğrudan AI ile sohbet ederek bilet almaya, rezervasyon değişikliği yapmaya başlayacak. Yeni sistemin tanıtımı Temmuz ayında yapılacak.

Gazeteci Hakan Çelik'in moderatörlüğündeki oturumda konuşan Aycı, dijitalleşmenin hava yolları için büyük önem taşıdığını belirterek, Türk Hava Yolları'nın rezervasyonlarda başlayan dönüşüme en erken katılan şirketlerden biri olduğunu söyledi. Hava yolu şirketlerinin müşteri ile doğrudan iletişim konusunda kendilerini geliştirdiğini anlatan Aycı, dijital optimizasyon ve dijital iş modeli dönüşümü konusunda hayli mesafe kat edildiğini söyledi.

Bilet Satın Alma, Rezervasyon İşlemleri Yapay Zeka'da

Aycı, dijital optimizasyonun aslında dijitalleşen süreçlerle birlikte maliyet avantajı ve verimlilik sağlamak anlamına geldiğini ifade ederek, bu şekilde her bir müşteriye özgü kişisel çözümler sunulduğunu kaydetti. Dijital iş modeli dönüşümüyle, şirketin iş yapış şekli ile ürün ve servislerine kadar her alandaki temel dönüşümün sağlandığını anlatan Aycı, şunları kaydetti: "Biz de THY olarak seyahat planlamadan satış kanallarına, müşteri deneyimlerinden sadakat uygulamalarına kadar pek çok alanda dijital uygulamaları kullanarak rekabette avantaj sağlamaya çalışıyoruz rakiplerimize göre. Önümüzdeki ay yapay zeka (AI) temelli chatbot'u hayata geçireceğiz. Yeni dijital dünyada bizden bilet almak için arayanlar, rezervasyon sistemlerimizde doğrudan AI ile sohbet ederek bilet almaya, rezervasyon değişikliği yapmaya başlayacaklar. Temmuz ayında bunun lansmanını sağlayacağız."

Kaynak: Tamindir

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