Uçak, "Başbağlar katliamı hala derin bir yara"
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Uçak, "Başbağlar katliamı hala derin bir yara"

5 Temmuz 1993'te Türkiye'nin yakın tarihinin en acı ve derin yaralarından biri olarak kayda geçen Başbağlar katliamı aradan 27 yıl geçmesine rağmen acısının izleri hala tazeliğini koruduğunu açıklayan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, "27 yıldır maalesef adalet tesis edilmemiştir" dedi.

Uçak,
05.07.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:36

5 Temmuz 1993'te Türkiye'nin yakın tarihinin en acı ve derin yaralarından biri olarak kayda geçen Başbağlar katliamı aradan 27 yıl geçmesine rağmen acısının izleri hala tazeliğini koruduğunu açıklayan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, "27 yıldır maalesef adalet tesis edilmemiştir" dedi.

Uçak yaptığı açıklamada, "Katliam, bir akşam vakti, ezan okunurken çok sayıda eli kanlı PKK'lı teröristin köyü basması, ezan okunduğu sırada camiye girerek cemaati zorla dışarı çıkarmasıyla başlamıştır. Dışarı çıkarılanlar ve seçilerek evlerinden alınıp köy meydanına getirilenler kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden kurşuna dizilmiş, daha sonra evleri ateşe verilmiş, bir köy haritadan silinmek istenmiştir. 214 ev, okul ve camii yakılıp yıkılmıştır. Bu vahşet, milletin vicdanında derin bir yara açmıştır. Bu alçak terörün, üç gün önce Sivas'ta Madımak Oteli ve çevresinde yaşanan olaylarda 37 kişinin öldürülmesinin intikamı gibi gösterilmeye çalışılması, milletimizi karşı karşıya getirme kurgusudur. Bu vahşetin failleri, onları kullanan derin yapılar açığa çıkarılmamış, yargılanmamıştır. Faillerin hak ettikleri cezayı almaları yönünde ciddi bir adımın atılmamış olması milletin yarasını derinleştirmiş, acısını katmerleştirmiştir. İnsanımızın ölümü üzerinden hesap yapan kanlı odakların bir daha herhangi bir vahşete cüret edememeleri için Başbağlar, Sivas Madımak Oteli olayları ve bütün faili meçhullerin kararlılık, titizlik ve ciddiyetle araştırılması, sadece gerçeklerin ortaya çıkması adına değil, toplumsal barış ve adaletin tesisi için de gereklidir. Eğitim Bir-Sen olarak, bu katliamları, katliamlara yol açan şiddet ideolojilerini reddediyor, yapanları da lanetliyoruz. Milletçe bu katliamın sebep ve sonuçlarından çıkardığımız derslerle bir daha böyle acılara yol açacak ortamlara imkan verilmemesini temenni ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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