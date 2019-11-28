Uçak bakım personeli Samsun'da yetişiyor

28.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:10

Samsun Üniversitesinde uçakların, üniversitenin kendi personelleri tarafından bakım onarım ve servis işlemleri yapılıyor. Ayrıca Havacılık ve Uzay Bölümleri Fakültesinde bu yıl ilk kez açılan Uçak Bakım ve Onarım Bölümünde 41 öğrenci 'uçak bakım teknisyenliği eğitimi' alıyor.



Uçak Bakım ve Onarım Bölümünde hem Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine hem de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Hava Aracı Bakım Personeli Yönetmeliği (SHY-66) ve Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları Yönetmeliği'ne (SHY-147) uygun uçak bakım teknisyenliği eğitimleri verilmeye başlandı. 4 yıllık eğitim-öğretim programında, öğrencilere SHY-66 yönetmenliği uyarınca B1.1 (Türbin motorlu uçaklar) ve B1.2 (Piston motorlu uçaklar) lisans kategorilerinde bir uçak teknisyenin alması gereken tüm teorik ve pratik eğitimler verilecek.



Eğitim programının 3. ve 4. yıllarında iş başı eğitimlerine de yer verilecek. İş başı eğitimleri üniversite bünyesindeki SHY-145 Onaylı Bakım Kuruluşunda verilecek. Böylece öğrenciler gerçek bakım faaliyetinde bulunarak uçak bakım lisansı almak için gerekli olan tecrübelerini eğitim süresi içinde tamamlayabilecek ve mezuniyetle birlikte isterlerse B1.2 kategorisinde uçak bakım lisansına sahip olabilecekler. B1.1 kategorisinde uçak bakım lisansı almak isteyen öğrencilerimiz ise dışarıdan iş başı eğitimlerini tamamlayarak lisanslarına sahip olacaklar. Eylül ayının sonlarına doğru başlayan derslerle birlikte bölümün ilk öğrencileri olan 41 kişi eğitimlerine başladı.



"Uçak aksesuarları ve parçalarının hepsi öğrencilerimizin emrinde olacak"



Öğrencilerin iş hayatında karşılaşacağı her türlü deneyimin bölümde tedarik edildiğini ifade eden Samsun Üniversitesi SHY-145, SHY-147 Kalite Müdürü ve öğretmen Mustafa Cephe, "Samsun Üniversitesi bu sezon ilk defa bu bölümü açtı. Bu sene ilk kez öğrencilerimize uçak bakım alanında, uçak gövde motoru alanında bakım yapmaları için eğitimler vereceğiz. Kuruluşumuz YÖK'ten yetkili oluğu gibi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onaylı bir kuruluştur. SHY-145 onaylı bakım kuruluşuna sahip bir bakım eğitim kuruluşuyuz. Bizden mezun olan teknisyen adayı öğrencilerimizin çoğunluğu lisanslarını alıp, mezun olacak şekilde uygulama yapmaktayız. Burada bütün uçakların aksesuarlarını ve parçalarını oluşturduk. Öğrencilerin ders hayatları boyunca görüp kullanması gereken bütün bakım işlemlerini burada uygulatacağız. Uygulamayı öğrenen öğrencilerimiz mezun olduklarında ellerinde lisansları ile sivil havacılık hayatında çalışmaya başlayacaklar. Burada uçak gövde motoru bölümü var. Bu bölüm üzerine eğitim vereceğiz. Burada bir tane tam gövde uçağımız var. 1 motor atölyesi, bir gövde yapısal atölyesi ve bir de kokpit sistemlerinin olduğu toplam 4 adet atölyemiz var" dedi.



"Buradan mezun olan öğrenciler tam kapasiteli bir yerde görev alabilir düzeye gelecekler"



Bölümden mezun öğrencilerin tam kapasiteli yerlerde de görev alabilecek alt yapıya ve donanıma sahip olacağının altını çizen Mustafa Cephe, "Bizim öğrencileri mezun etme süremiz tam 4 yıl olacak. Yani 8 dönem ders verilecek. Planlarımıza göre derslerin yarısı teorik, yarısı da pratik deneyim olacak. Pratik deneyimlerin tamamı da atölyede uygulamalı olarak yapılacak. Buradan mezun olan öğrencilerimiz tam kapasiteli bir yerde görev alabilirler. Çünkü biz mezuniyetlerinde lisanslarını verecek şekilde plan yapıyoruz. Lisans Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte ama bizim mezun ettiğimizde lisans için gerekli olan sınavları tamamlamış, lisans almaya aday olan öğrencilerimiz olacak ve iş başı ve çalışma süreleri bile burada geçecek. Biz öğrencilere sivil havacılıktan lisans almak için gerekli olan görev başı eğitimini öğrenim hayatları boyunca vereceğiz. Mezun olduklarında görev başı sorunuyla karşılaşmayacaklar. Lisanslarını almaya hazır olacak. Buradan aldıkları görev başı eğitimi belgesiyle ve sınav sonuçlarıyla birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurduklarında lisanslarını alacaklar. Samsun Üniversitesine gelmek öğrenciler için bir avantaj" diye konuştu.



"Uçakların bakımını ve onarımını sıkıntısız bir şekilde gerçekleştiriyoruz"



Üniversitenin SHY-145 Onaylı Bakım Kuruluşunda uçakların bakım ve onarımının sıkıntısız bir şekilde yapıldığını belirten Samsun Üniversitesi SHY-145 Onaylı Bakım Kuruluşu Bakım Müdürü Mustafa Karaca, şunları söyledi:



"Samsun Üniversitesi olarak uçak bakım hangarımız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHY-145 tarafından onaylanmıştır. Burada uçakların rutin bakımları yapılıyor. Arızaları da gideriliyor. Bakım kuruluşumuzun kapsamında kapalı bir hangarımız mevcut. Gereklilik olarak depomuzda bütün malzemelerimiz faal olarak ve sivil havacılık kurallarının gerekliliklerini sağlayacak şekilde depolanmaktadır. Takımhanemiz de yeterli seviyedir. Şu anda kendi uçaklarımızın periyodik bakımlarını hiçbir sıkıntı olmadan düzenli bir şekilde gerçekleştirebilecek kapasiteye sahibiz."



"Uçakların sürekli uçuşa elverişlilik yönetimin bize emanet"



Üniversitenin SHY-M onaylı sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşunda uçakların uçuşa elverişlilik ve bakım ve onarım ve servis işlemleri takipleri ara vermeksizin sıkı bir şekilde yapıldığını belirten Samsun Üniversitesi SHY-M Onaylı Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu Teknik Müdürü İskender Develi ise, "B1.1 ve B1.2 lisanslarına sahip mezunlar, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, Özel Havayolu İşletmeleri, Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ), myTECHNIC, uçuş okulları, hava taksi işletmeleri gibi havacılık alanında faaliyet gösteren diğer hava aracı ve komponent bakım kuruluşlarında ve üniversitelerde uçak bakım teknisyeni olarak istihdam edilecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA