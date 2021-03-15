Uçak ambulans henüz adı konulmamış bebek için havalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uçak ambulans henüz adı konulmamış bebek için havalandı

15.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:10

Uçak ambulans henüz adı konulmamış bebek için havalandı Sivas'ta kalp yetmezliği ile dünyaya gelen 5 günlük bebek, Uçak ambulans ile İstanbul'a nakledildi Sivas'ta kalp yetmezliği ile dünyaya gelen 5 günlük bebek, Uçak ambulans ile İstanbul'a nakledildi.

Uçak ambulans henüz adı konulmamış bebek için havalandı

Sivas'ta kalp yetmezliği ile dünyaya gelen 5 günlük bebek, Uçak ambulans ile İstanbul'a nakledildi

SİVAS - Sivas'ta kalp yetmezliği ile dünyaya gelen 5 günlük bebek, Uçak ambulans ile İstanbul'a nakledildi.

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde 5 gün önce Bal çiftinin bir bebekleri dünyaya geldi. Kalp yetmezliği ile dünyaya gelen bebeğin İstanbul'a nakline karar verildi. Henüz ismi dahi verilmemiş olan babek bugün, tedavisi için İstanbul'a nakledilmek üzere ambulansla Nuri Demirağ Hava Limanına götürüldü. Burada Uçak Ambulansa aktarıldı. Uçak ambulans, henüz adı konulmamış 5 günlük bebek için havalanarak İstanbul'a hareket etti.

Uçak ambulans henüz adı konulmamış bebek için havalandı
Uçak ambulans henüz adı konulmamış bebek için havalandı
Uçak ambulans henüz adı konulmamış bebek için havalandı
Uçak ambulans henüz adı konulmamış bebek için havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uçak ambulans henüz adı konulmamış bebek için havalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:10:59. #1.14#
title