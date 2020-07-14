Uçak, "15 Temmuz direnişle dirilişin destanıdır"
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Uçak, "15 Temmuz direnişle dirilişin destanıdır"

FETÖ terör ögürütü tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin 4'üncü yılında açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, kalkışmanın milletin güçlü iradesi sayesinde hainlerin emellerine ulaşamadığını açıkladı.

Uçak,
14.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:07

FETÖ terör ögürütü tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin 4'üncü yılında açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, kalkışmanın milletin güçlü iradesi sayesinde hainlerin emellerine ulaşamadığını açıkladı.

Uçak yaptığı açıklamada, "ülkemizi işgal etmek isteyen emperyalist güçlerin içimizden devşirdikleri hain kuklalar eliyle bağımsızlığımıza darbe vurmak, birliğimizi tarumar etmek, tarihsel misyonumuza son vermek için yaptığı kalkışmanın milletin güçlü iradesi sayesinde bozguna uğratıldığı tarihi bir gündür. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devletin kılcal damarlarına sinsice sızarak milletin malı olan silahları millete doğrultmasının, meşru yönetimi saf dışı bırakarak ülkemizi efendilerine peşkeş çekme arzusunun, mazlumların son umudu, son kalesi Türkiye'nin varlığına kastetmesinin üzerinden dört yıl geçti. Darbe girişiminin ilk başladığı saatlerde Genel Başkanımızın çağrısıyla bütün teşkilatımızla organize bir şekilde, kadın erkek, yaşlı genç milletimizle birlikte mevzide yerimizi alır gibi alanlara aktık. Muğla teşkilatı olarak biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Marmaris'e hareket ettik. 15 Temmuz'da verilen mücadele bağımsızlığımızın destanıdır. 15 Temmuz'da, Çanakkale'de koyun koyuna yatan şehitlerimizin miras bıraktığı birlik ve beraberlik milletimizi tek bir gövdeye dönüştürmüş, istikbalin istiklalden geçtiği kayıtlara bir kez daha düşmüştür. Eğitim Bir-Sen olarak, tarihin hangi kesitinde, dünyanın neresinde olursa olsun, tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. Bütün vesayet düzenlerini, milletin iradesine ipotek koyan anlayışları ve arayışları tartışmasız reddediyoruz. Hesapları kirli, elleri kanlı darbeci hainleri bir kez daha lanetliyor, şehitlerimizi minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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