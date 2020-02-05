Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

05.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:17
Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden uçak pistte ilerlediği sırada kontrolden çıkarak pisten çıkıyor ve toprak alana düşüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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