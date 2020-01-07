Uçağın pistten çıkma anı kamerada
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Uçağın pistten çıkma anı kamerada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde bir uçağın pistten çıkma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

07.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:49
Uçağın pistten çıkma anı kamerada

Havalimanı'nda saatlerinde bir uçağın pistten çıkma anına ait görüntüler ortaya çıktı.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde bir uçak pistten çıkmıştı. Uçağın pistten çıkma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçak piste sorunsuz iniyor ancak ardından bilinmeyen bir nedenden dolayı pistten çıktığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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