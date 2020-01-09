Uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu
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Uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu

İran sınırında kavisler çizerek uçan uçağın bıraktığı kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu.

09.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:51
Uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu

sınırında kavisler çizerek uçan uçağın bıraktığı kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki ile İran sınırı arasında bulunan küçük Ağrı Dağı mevkiinde bugün öğle saatlerinde beliren uçak, yaklaşık 1 saat boyunca bölgede uçtu. Zaman zaman alçak uçuş yapan uçak, kavisler çizdi. Uçağın bıraktığı kuyruk izi ise gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. İzler, Doğubayazıt ilçesinden ilgiyle izlendi. 


Kaynak: DHA
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