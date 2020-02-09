UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci günde devam ediyor.

09.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:26
UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci günde devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkan tipi yolcu uçağının enkaz kaldırma çalışmaları dün gelen toplam 11 kişilik Amerikan Sivil Havacılık Kurumu ve Boeing firması yetkililerinin incelemesinin ardından başlanmıştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda ilk olarak uçağın kuyruk bölümü gövdeden çıkartıldı. Saat 15.00 sıralarında ara verilen çalışmalara bugün sabah saatlerinde tekrar başlandı. 11 kişilik heyet uçak enkazının olduğu bölgeye gelerek tekrar inceleme yaptı. İncelemenin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Görüntü dökümü: -----------------Heyetten detay-Enkazdan detay-Ekiplerden detay

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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