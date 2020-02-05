Uçağın enkazında itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor
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Uçağın enkazında itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından itfaiye ekipleri, enkaza köpük sıkarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.

05.02.2020 21:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:16
Uçağın enkazında itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor

Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından ekipleri, enkaza köpük sıkarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri, enkaza köpük sıkarak soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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