Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde
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Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

11.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:09
Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde

Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Ekiplerin bugün, uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününe girdi. Ekipler çalışmalarına saat 09.00 sıralarında başladı. Ekiplerin bugün uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde
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