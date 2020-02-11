Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.
11.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:02
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Ekiplerin bugün, uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.
- İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününe girdi. Ekipler çalışmalarına saat 09.00 sıralarında başladı. Ekiplerin bugün uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA