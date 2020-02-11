UÇAĞIN ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI 4. GÜNÜNDE
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UÇAĞIN ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI 4. GÜNÜNDE

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

11.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:57
UÇAĞIN ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI 4. GÜNÜNDE

Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Ekiplerin bugün, uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününe girdi. Ekipler çalışmalarına saat 09.00 sıralarında başladı. Ekiplerin bugün uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor. Görüntü Dökümü: -----------Ekiplerden detay-Vinçten detay-Enkazdan detay

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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