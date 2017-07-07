Uçağı Kaçırmamak Için Sahte Bomba Ihbarı Yapana 4 Yıl 2 Ay Hapis

* Lahmacun fırını çalışanı M.S.G(21) 9 ay önce uçağı kaçırmamak için asılsız bomba ihbar yaptı. Yargılandı. Mahkeme M.S.G.'yi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği cezayı onadı.



Serpil KIRKESER, İstanbulDHA



İstanbul-Diyarbakır seferini yapacak Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağa kalkış öncesi asılsız bomba ihbarı yapan tutuksuz sanık M.S.G. "Hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırıldı. Hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından da onaylandı.



İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle oldu: 3 Kasım 2016 tarihinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Diyarbakır seferini yapacak olan yolcu uçağına kalkış öncesi bomba ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine polis içinde 84 yolcusuyla kalkış için bekleyen uçağı durdurdu ve güvenli bir alana çekerek arama yaptı. Saat 10.15'te kalkması planlanan TK 2602 sefer sayılı uçağın yolcuları da Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde özel bir bölüme alındı ve burada arama yapıldı. Yolcular ve uçakta yapılan 2 saatlik aramada olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bu arada emniyet yetkilileri uçağa bomba ihbarı yapılan telefonu teknik takibe alarak ihbarcıyı buldu. Polis yaptığı araştırmada da ihbarı yapan M.S.G.'nin uçağa geç kalan bir yolcu olduğunu tespit etti. Diyarbakır'da lahmacun fırınında çalışan M.S.G adlı sahte ihbarcı gözaltına alındı. Yolcular da aramanın ardından başka bir uçakla Diyarbakır'a uçuruldu. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli M.S.G. hakkında "Hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



UÇAĞI KAÇIRMAMAK İÇİN İHBARDA BULUNMUŞ



Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yapan tutuksuz sanık M.S.G. uçağa geç kaldığını ve uçağı kaçırmamak için bomba ihbarında bulunduğunu söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme sanığın asılsız bomba ihbarı yaparak, hukuka aykırı davranışı nedeniyle hava ulaşım aracını engellediğini belirtti. Mahkeme sanık M.S.G.'yi "Hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme, sanık M.S.G.'nin yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim sebebi sayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi.



HAPİS CEZASI ONANDI



M.S.G. avukatı aracılığıyla 4 yıl 2 aylık hapis cezasına itiraz etti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delilerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını vurguladı. 20. Ceza Dairesi, sanık M.S.G.'ye verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verdi.