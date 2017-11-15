Uçağa Havada Yıldırım İsabet Etti, O Anlar Amatör Kameraya Takıldı

KLM Havayollarına ait bir uçağa, dün Amsterdam'dan Peru'ya hareket etmek için Amsterdam Schiphol Havalimanından kalkışa geçtikten kısa bir süre sonra yıldırım çarptı.

YILDIRIMDAN ETKİLENMEDİ

Havalimanının yakınlarında görüntü alan bir vatandaş tarafından tesadüfen kayda alınan videoda, uçağa yıldırımın isabet ettiği o anlar net bir biçimde görülüyor. Yağmurlu bir havada kalkan uçağın çarpan yıldırımdan etkilenmeden yoluna devam ettiği ve 12 saat 40 dakika süren yolculuk sonrası Peru'nun başkenti Lima'ya indiği öğrenildi.

YILDIRIMLAR HASARA YOL AÇMIYOR

Yıldırım, uçaklarına kanat ya da burun gibi uç noktalarına isabnet eder ve uçağın dış yüzeyinde boşluk olmadığı sürece elektrik akımı, uçağın yüzeyinde kuyruktan çıkana kadar ilerler. Bu tip durumlar genellikle uçaklarda bir hasara yol açmaz. Bu tip uçaklar, kabini elektrik akımlarından koruyan ince bir bakır katmanla kaplanmış bir karbon bileşiminden üretilmektedir ve ayrıca yakıt tankları da yıldırım çarpmasına karşı korunaklı olarak imal edilir.