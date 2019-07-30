Uçağa binmeyen küresel iklim hareketinin öncüsü Thunberg ABD'ye yelkenli gemi ile gidecek

İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler'ce düzenlenecek iki iklim zirvesine katılmak üzere İngiltere'den ABD'ye yelkenli gemi ile gidecek

Thunberg, hava kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle uçak ile seyahat etmeyi reddediyor. Euronews.com'da Görüntüle